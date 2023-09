Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Kleintransporter fährt auf Pannen-LKW auf

A 61/Bad Kreuznach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am 22.09.2023 gegen 08 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Süden zwischen dem Nahetaldreieck und der Anschlussstelle Bad Kreuznach. Dort war zunächst der 51-jährige Fahrer eines Klein-LKW mit Anhänger aufgrund einer Panne auf dem Ausfädelungsstreifen liegengeblieben. Geladen waren Holz- und Gerüstteile. Aufgrund der Panne konnte der Fahrer eine etwa 150 bis 200 Meter weiter gelegene Nothaltebucht nicht mehr erreichen. Auf das stehende Gespann fuhr dann ein 24-Jähriger mit einem Kleintransporter auf. Durch die Wucht des Aufpralls fuhr der Kleintransporter förmlich auf die Ladefläche des Anhängers. Aufgrund des Unfalls verteilten sich die Holz- und Gerüstteile über die komplette Fahrbahnbreite. Die am Unfall beteiligten KFZ verloren zudem Betriebsmittel. Im Einsatz waren Streifen der Polizei Bingen und der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim sowie die Feuerwehr der VG Gensingen-Sprendlingen mit neun Kräften und auch der Rettungsdienst mit drei Rettungsfahrzeugen und einem Notarzt. Die A 61 war zunächst voll gesperrt. Nachdem die Feuerwehr den linken Fahrtreifen gereinigt hatte, konnte der Verkehr ab ca. 8:30 Uhr über diesen weiterlaufen. Es kam zu einem Rückstau über ca. vier bis fünf Kilometern. Für die Bergung des aufgefahrenen Sprinters musste ein Kranwagen vor Ort kommen, der diesen von dem Anhänger hob. Dieser Traf gegen 9:30 Uhr ein. Der Fahrer des Pannen-LKW blieb beim Unfall unverletzt, wurde aber vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht. Sein Beifahrer kam mit Verdacht auf leichte Verletzungen in ein Krankenhaus. Auch der Fahrer des auffahrenden Kleintransporters kam mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten der Fahrbahn und die Bergung des Anhängers. Die Arbeiten dürften noch ca. eine Stunde in Anspruch nehmen. die Gesamtschadenshöhe dürfte mehrere 10.000 Euro betragen.

