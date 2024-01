Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei fasst Tatverdächtige nach versuchtem räuberischem Diebstahl

Neuss (ots)

Am Montag (22.01.), gegen 12:15 Uhr, parkte ein Paketbote mit seinem Zustellfahrzeug "Am Markt" in Neuss. Als er nach Auslieferung eines Pakets zu seinem Fahrzeug, das geschlossen war, zurückkehrte, musste er nicht nur die offenstehende Fahrertür feststellen, sondern auch, dass sich zwei Männer an seinen Pakten zu schaffen machten. Der 32- jährige Paketbote sprach die Männer an und konnte einen Tatverdächtigen zunächst festhalten. Dieser konnte sich jedoch befreien und mit dem zweiten Tatverdächtigen in Richtung Hymgasse flüchten. Die Pakete, die Erstgenannter bereits in seinen Händen gehalten hatte, wurden bei der Flucht zurückgelassen.

Am selbigen Tag, gegen 17 Uhr, gerieten zwei Männer, ein 53- Jähriger und ein 36- Jähriger, im Bereich des Europadamms ins Visier der Polizei. Ihr äußerliches Erscheinungsbild stimmte mit der Personenbeschreibung zu den beiden Tatverdächtigen "Am Markt" überein. Bei dem 53- Jährigen konnte bei einer anschließenden Personenkontrolle zudem nicht nur Tatbeute aus einem Taschendiebstahl aufgefunden und sichergestellt werden, er wurde auch per Haftbefehl gesucht. Der Mann wurde festgenommen und zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Maßnahmen einer umliegenden Polizeiwache zugeführt.

Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat 12 und prüft Tatzusammenhänge.

