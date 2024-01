Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dunstabzugshaube gerät in Brand

Meerbusch (ots)

In der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Von-Stauffenberg-Straße in Büderich geriet am Donnerstagnachmittag (25.01.), gegen 14:30 Uhr, eine Dunstabzugshaube in Brand.

Die drei Wohnungsinhaber hatten sich bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbstständig ins Freie retten können. Ein 28 Jahre alter Mann atmete bei Löschversuchen Rauchgase ein und wurde dadurch leicht verletzt. Seine 27 Jahre alte Ehefrau und die 1 Jahre alte Tochter blieben unverletzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr ist ein technischer Defekt brandursächlich. Das Kriminalkommissariat 11 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

