Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Schützenhalle

Brilon (ots)

Im Zeitraum vom 18.11.2023, 03:20 Uhr bis zum 18.11.2023, 09:00 Uhr schlugen bislang unbekannte Täter eine Fensterscheibe an der Schützenhalle in Altenbüren ein und gelangten in das Innere der Schützenhalle. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Verdächtige Beobachtungen und sonstige Hinweise bitte an die Polizei Brilon unter 02961 / 9020 3311 (Schl.)

