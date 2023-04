POL-LDK: + Unfallflucht auf der B 49 + Auffahrunfall bei Rettungswageneinsatz + Nach Überschlag mit Corsa leicht verletzt +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Solms - B 49: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf rund 6.500 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den ein flüchtiger Brummifahrer am Mittwoch vergangener Woche auf der Bundesstraße 49 verursachte. Der Lkw-Fahrer war gegen 16.50 Uhr von Limburg in Richtung Wetzlar unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Leun und Solms, etwa in Höhe der Straßenmeisterei, zog der Laster plötzlich von der rechten Spur über die Fahrbahnmarkierung nach links. Der Fahrer eines weißen Mercedes Citan links neben dem Laster musste nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei der verlor der 36-Jährige die Kontrolle über seinen Benz und prallte in die Mittelleitplanke. Der Lasterfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Nähere Angaben zu dem Laster oder dessen Fahrer kann der verunglückte Benzfahrer nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall am Mittwoch vergangener Woche, gegen 16.50 Uhr auf der B49 beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu dem flüchtigen Laster oder dessen Fahrer machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Naunheim: Leicht verletzt nach Auffahrunfall -

Gestern Abend prallte der 29-jährige Fahrer eines Opels auf der Dammstraße auf einen vor ihm fahrenden Citroen. Die 34-jährige Citroenfahrerin hatte zuvor wegen eines von der Wetzlarer Straße auf die Dammstraße einbiegenden Rettungswagens abbremsen müssen. Gegen 19.20 Uhr war die Rettungswagenbesatzung mit Blaulicht und Einsatzhorn auf die Dammstraße eingebogen. Die in Wetzlar lebende Citroenfahrerin hatte dies rechtzeitig erkannt und ihren Wagen gestoppt, um den Krankenwagen vorfahren zu lassen. Der Fahrer des Corsas bemerkte dies offfensichtlich zu spät, schaffte es nicht mehr seinen Wagen rechtzeitig zum Stehen zu bringen und prallten in den C1. Die Wetzlarerin im Citroen trug leichte Verletzungen davon, die ambulant im Wetzlarer Krankenhaus behandelt wurden. Die Blechschäden an Opel und Citroen belaufen sich auf rund 3.000 Euro.

Braunfels: Mit Corsa überschlagen -

Mit lediglich leichten Verletzungen überstand ein Fahranfänger einen Überschlag mit seinem Corsa. Der 18-Jährige war gestern, gegen 16.00 Uhr auf der Landstraße zwischen Braunfels und Bonbaden unterwegs. Aus bisher nicht bekannten Gründen brach das Heck seines Fahrzeuges aus, worauf er die Kontrolle über den Opel verlor. Der Wagen kam von der Fahrbahn, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Er konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den anschließenden Transport ins Krankenhaus. Sein Wagen musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden - Angaben zu den Blechschäden können momentan noch nicht gemacht werden.

