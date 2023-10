Polizei Steinfurt

POL-ST: Metelen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Metelen (ots)

Am Mittwoch (11.10.) hat eine Streifenwagenbesatzung gegen 05.20 Uhr auf der Straße Schilden ein Fahrrad und Mülltonnen entdeckt, die quer auf der Fahrbahn lagen. Die Gegenstände lagen in Höhe der Hausnummer 4 im Bereich der dortigen Ampelanlage. Zur gleichen Zeit saß in unmittelbarer Nähe eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen auf einer Bank. Als die Jugendlichen den Streifenwagen erblickten, flüchteten sie in den rückwärtigen Bereich der dortigen Kirche. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Jugendlichen verlief erfolglos. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

