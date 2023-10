POL-ST: Ibbenbüren, E-Bikefahrer kollidiert mit Auto

Rheine (ots) - Am Montagnachmittag (16.10.2023) ereignete sich um 14.15 Uhr auf der Kolpingstraße in Rheine ein Verkehrsunfall. Ein 66-jähriger Pedelecfahrer aus Rheine fuhr auf der Kolpingstraße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 4 stürzte der Mann aus bislang ungeklärter Ursache und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Rückfragen bitte an: Polizei Steinfurt ...

