Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Messenger-Betrug nicht erfolgreich, Onlineüberweisung scheitert

Saerbeck (ots)

Der Saerbecker ist am Samstag (14.10.) um 18.30 Uhr per Kurznachricht von unbekannten Betrügern kontaktiert worden. Diese gaben sich als seine Tochter aus, die angeblich ihre neue Handynummer bekannt geben wolle. Anschließend spielte sich der weitere Nachrichtenverlauf über einen Messenger-Dienst ab. Der ältere Mann wurde aufgefordert, eine dringende Rechnung zu begleichen. Als der Saerbecker die vierstellige Summe überweisen wollte, schlich sich beim Onlinebanking ein Fehler ein, der ihn vor einem Schaden bewahrte. Der Senior zweifelte schließlich die Echtheit der Nachrichten an und bemerkte den Betrug.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang noch mal eindringlich vor diesen Betrugsmaschen: - Seien Sie misstrauisch, wenn Sie bei einem Anruf mit einem Sachverhalt oder einer Geschichte konfrontiert werden, die ihnen eigenartig oder unglaubwürdig vorkommt. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und legen Sie im Zweifelsfall einfach auf! - Geben Sie am Telefon niemals Details zu familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Rufen Sie im Zweifel ihre Angehörigen mit der ihnen bekannten Rufnummer an und prüfen Sie, ob der geschilderte Sachverhalt stimmt. - Gehen Sie niemals auf Geldforderungen ein, die am Telefon oder auch per Kurznachricht auf dem Handy - Stichwort: Messenger-Betrug - gestellt werden. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. - Haben Sie bereits Geldbeträge an ein unbekanntes Konto überwiesen oder aber sind Beträge von Ihrem Konto eingezogen worden? Dann kontaktieren Sie möglichst schnell Ihre Bank. In manchen Fällen ist es möglich, die Überweisungen zu stoppen oder Geld zurück buchen zu lassen. - Sind Sie Opfer eines Betrugs geworden? Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei!

