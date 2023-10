Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: + Werkzeuge und Fahrräder entwendet ++ Felgen abmontiert ++ Auffahrunfall auf der Autobahn ++ Ein Verletzter durch Auffahrunfall ++ Einbruch in Verkaufswagen ++ Einbruch in Wohnhaus +

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+ Werkzeuge und Fahrräder entwendet + Kirchlinteln. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Hohenaverbergen zu mehreren Diebstählen auf Gartenschuppen. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die unbekannten Täter in den Nachtstunden auf mehrere Grundstücke in der Klinkerstraße. Dort verschafften sie sich Zugang zu verschiedenen Schuppen und Carports und entwendeten Werkzeuge und E-Bikes. Danach flüchteten sie unerkannt mit dem Diebesgut. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Kirchlinteln unter 04236/943370 entgegen.

+ Felgen abmontiert + Achim. Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Felgendiebstahl an einem Pkw. Ersten Ermittlungen zufolge betraten zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr unbekannte Täter ein Grundstück in der Straße Am Rathauspark. Dort demontierten sie alle vier Reifen und Felgen von einem Range Rover. Danach flüchteten sie unerkannt mit dem Diebesgut. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Achim unter 04202/9960 entgegen.

+ Auffahrunfall auf der Autobahn + Oyten. Am Donnerstagmittag kam es auf der BAB 1 zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Gegen 12:00 Uhr fuhr ein 56-jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Autobahn 1 in Richtung Bremer Kreuz. Als er auf den Verzögerungstreifen fährt und abbremsen muss, bemerkt dies ein ihm nachfolgender 32-jähriger in seinem Mercedes zu spät und fährt auf den Transporter auf. Durch die Kollision wird der Fahrer des Sprinters leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf circa 24.000 Euro geschätzt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+ Ein Verletzter durch Auffahrunfall + Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstagabend kam es Am Pumpelberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw. Gegen 19:00 Uhr wollte ein 45-jähriger mit seinem Skoda von der Straße Am Pumpelberg auf einen Parkplatz fahren. Als er abbremste bemerkte dies der hinter ihm fahrende 31-jährige in seinem Lkw zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Der 45-jährige erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 4.500 Euro.

+ Einbruch in Verkaufswagen + Osterholz-Scharmbeck. Am Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in einen Verkaufswagen. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften unbekannte Täter sich zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Anhänger und suchten darin nach Wertgegenständen. Danach entkamen die unbekannten Täter unerkannt mit einigen Lebensmitteln. Die Polizei Osterholz bittet unter 04791/3070 um Hinweise von Zeugen.

+ Einbruch in Wohnhaus + Ritterhude. Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Struckbergstraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich zwischen Mitternacht und den Nachmittagsstunden unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Struckbergstraße. In dem Haus durchwühlten sie sämtliche Wohnräume. Aus der Garage wurden diverse Werkzeuge und ein Liegefahrrad entwendet, bevor die Täter unerkannt entkommen konnten. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro beziffert. Die Polizei Ritterhude nimmt unter 04292/811740 Zeugenhinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell