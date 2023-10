Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Altheim - Pizzaofen in Brand

Am Sonntag rückten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in Altheim aus.

Ulm (ots)

Am Samstagabend bereitete ein 54-Jähriger Pizza in einem Holzbackofen in der Hauptstraße zu. Aus bislang unbekannter Ursache entzündete sich ein Feuer im Bereich des Ofens. Das wurde gegen 0.40 Uhr von einem Zeugen entdeckt und das Feuer griff anschließend auf eine Holzhütte über. Diese brannte vollständig nieder. Die Polizei Riedlingen und die Feuerwehr Altheim wurden informiert und rückten in die Hauptstraße aus. Das Feuer konnte gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

++++2022806

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

