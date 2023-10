Polizeipräsidium Ulm

Eine Verletzte und rund 15.000 Euro Schaden sind die Folgen einer Vorfahrtsmissachtung in Ulm-Söflingen am frühen Sonntagmorgen. Gegen 1.00 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Ford Transit vom Riedweg in Richtung Herrlinger Straße unterwegs. Als er unter dem Kurt-Schuhmacher-Ring an die Kreuzung kam, querte er diese, ohne aufzupassen. So übersah er einen vorfahrtsberechtigten Mercedes. Dessen 41-jähriger Fahrer konnte nicht mehr ausweichen und prallte frontal auf den Ford Transit. Die Beifahrerin des Mercedesfahrers erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Die Ulmer Polizei nahm den Unfall auf und forderte einen Rettungswagen an, der die Verletzte in eine Klinik brachte.

