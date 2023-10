Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunken Auto gefahren

Aufmerksame Verkehrsteilnehmerin meldet der Polizei auffällige Autofahrerin auf der B19

Ulm (ots)

Am Freitag, gegen 20.45 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mercedes. Dieser war ihr zwischen Königsbronn und Heidenheim durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Zeugin fuhr dem Auto hinterher und konnte so der Polizei Hinweise geben. Eine Streife des Polizeireviers Heidenheim konnte das Fahrzeug dann in Heidenheim einer Kontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der 40-jährigen Fahrerin fest. Bei der Frau wurde eine Blutentnahme angeordnet. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau erhält nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

