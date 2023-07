POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Raub in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 18. Juli 2023, die Seitenscheibe eines geparkten Pkws in Nordenham beschädigt. In der Zeit von 03:00 bis 13:00 Uhr zerstörten sie vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Scheibe der Fahrertür eines in der Hannoverschen Straße abgestellten BMW. Aus dem Auto wurde nichts entwendet, es entstand ...

