POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigungen an Pkws

Karlsruhe (ots)

Ein namentlich bekannter Tatverdächtiger hat am frühen Mittwochmorgen in der Weststadt mehrere Autos beschädigt. Er musste anschließend in Gewahrsam genommen werden.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 02:15 Uhr auf der Kaiserallee im Bereich der Kreuzung zur Geranienstraße eine randalierende Person. Eine Polizeistreife konnte dort wenig später einen 32-Jährigen festnehmen, der ersten Erkenntnissen zufolge mindestens drei Fahrzeuge und einen Blumentopf beschädigt hatte. Es ist nicht auszuschließen, dass der Verdächtige auch weitere Fahrzeuge beschädigt hat. Ein Alkoholtest bei dem Randalierer ergab einen Wert von 1,8 Promille. Im Zuge der weiteren Maßnahmen konnte zudem noch Rauschgift bei ihm aufgefunden werden. Er musste die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen.

Die bei den Taten entstandenen Sachschäden sind derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Beschuldigte muss nun unter anderem mit Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz rechnen.

Zeugen und mögliche weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer werden geben, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

