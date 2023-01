Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gestohlenes E-Bike mit Kindersitz am Bremer Hauptbahnhof sichergestellt: Die Eigentümerin hat sich gemeldet

Bremen (ots)

Schnelle Meldung, schneller Fahndungserfolg:

Nach unserer heutigen Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/5419215 hat sich soeben die rechtmäßige Eigentümerin des Fahrrades gemeldet. Demnach wurde es am 17.01.2023 gegen 13:00 Uhr an einem Einkaufsmarkt in Bremen-Oslebshausen gestohlen. Die 35-jährige Mutter war froh, ihr Fahrrad samt Kindersitz noch heute wiederzubekommen.

Damit erhärtet sich der Verdacht des Diebstahls gegen den 23-jährigen Verdächtigen, der von Zivilfahndern der Bundespolizei am 17.01.2023 gegen 16:00 Uhr am Bremer Hauptbahnhof mit dem Fahrrad angetroffen wurde.

