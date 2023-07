POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Ledersessels aus einem Schuhgeschäft in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Am Montag, 17. Juli 2023, um 14:40 Uhr, ereignete sich auf der B437 in Höhe der Ortschaft Schwei ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw-Opel die B437 in Richtung Varel, in Höhe einer dortigen Ampel übersah er einen Transporter-Mercedes eines 58-Jährigen, der ...

