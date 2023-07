Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Auffahrunfall in Stadland +++ Zwei Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 17. Juli 2023, um 14:40 Uhr, ereignete sich auf der B437 in Höhe der Ortschaft Schwei ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Ein 24-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw-Opel die B437 in Richtung Varel, in Höhe einer dortigen Ampel übersah er einen Transporter-Mercedes eines 58-Jährigen, der verkehrsbedingt an der Ampel halten musste.

Der 24-Jährige fuhr hinten auf den Transporter-Mercedes auf. Durch den Zusammenstoß erlitten beide Männer leichte Verletzungen.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Die Höhe der Sachschäden wurde auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

Gegen den 24-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell