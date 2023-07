POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Pkw +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Lebensgefährlich verletzt wurde eine 60-jährige Radfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Delmenhorst, am Montagmorgen, 17. Juli 2023, ca. 09:10 Uhr. Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Mann aus der Gemeinde Weyhe mit seinem Sattelzug die Syker Straße in ...

