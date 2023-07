Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrt unter Drogen

Puderbach (ots)

Am 13.07.2023 um 17:30 Uhr führten Beamte der PI Straßenhaus eine Verkehrskontrolle mit einem 30-jährigen Fahrzeugführer in der Feldstraße in Puderbach durch. Der Fahrer wies deutliche Anzeichen für vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln auf. Als der Fahrer durchsucht werden sollte, versuchte er vergeblich vor den Beamten wegzulaufen. Hierbei entledigte er sich einer Kleinmenge synthetischer Drogen, die sichergestellt wurde. Im Anschluss erfolgte eine Blutentnahme zur Beweissicherung.

