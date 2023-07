POL-PDNR: Unbelehrbarer Fahrer ohne Führerschein

Linz / Bad Hönningen (ots) - Die Polizeiinspektion Linz erhielt in der vergangenen Nacht eine Vielzahl an Meldungen zu Ruhestörungen aus den Verbandsgemeinden Linz und Bad Hönningen. Die Verursacher zeigten sich bei Antreffen durchweg einsichtig und sorgten dafür, dass die nächtliche Ruhe wieder hergestellt wurde. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 pilinz@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung ...

mehr