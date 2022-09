Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Sportzentrum von Kriminellen heimgesucht

Täter durchwühlen Räume und beschädigen Aufsitz-Rasenmäher

Reinheim (ots)

Auf ein Sportzentrum hatten es noch unbekannte Kriminelle in der Zeit zwischen Freitag (16.9.) und Montag (19.9.) abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter über ein rückwärtiges Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumen "Am Sportzentrum". Die Kriminellen öffneten sämtliche Schränke und auch drei Garagentore. Aus einer der Garagen schnappten sie einen Aufsitz-Rasenmäher und beschädigten diesen massiv beim Fahren über den Sportplatz. Ob die Unbekannten Beute mitgehen ließen, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der bisherige Schaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Ober-Ramstadt ermittelt. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 41 unter der Rufnummer 06154/63300 zu melden.

