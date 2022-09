Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Riedstadt: Zwei Mülltonnenbrände rufen Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Riedstadt (ots)

Zwei Mülltonnenbrände im Rosenhof und in der Moselstraße haben am frühen Montagmorgen (19.09.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 6 Uhr meldeten Zeugen über Notruf den Brand einer Altpapiertonne in der Straße "Am Rosenhof". Die sofort alarmierte Wehr konnte die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Während der Brandbekämpfung erhielt die Leitstelle eine erneute Meldung über den Brand einer Mülltonne, diesmal in der Moselstraße. Auch hier verhinderten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Ausbreiten des Feuers. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Aufgrund der Gesamtumstände kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt das Kommissariat 10 der Rüsselsheimer Kripo unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell