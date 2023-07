Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrerin bei Kollision mit Sattelzug lebensgefährlich verletzt

Delmenhorst (ots)

Lebensgefährlich verletzt wurde eine 60-jährige Radfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Syker Straße in Delmenhorst, am Montagmorgen, 17. Juli 2023, ca. 09:10 Uhr.

Zur Unfallzeit befuhr ein 44-jähriger Mann aus der Gemeinde Weyhe mit seinem Sattelzug die Syker Straße in Richtung der B75. Er beabsichtigte nach rechts in die Berliner Straße abzubiegen und übersah dabei die 60-jährige Delmenhorsterin, die gerade mit ihrem Fahrrad die Fahrbahn in gleicher Fahrtrichtung überquerte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau zunächst unter dem Reifen des Fahrzeuges eingeklemmt und musste von Kameraden der Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst befreit werden.

Die schweren Verletzungen der Frau wurden als lebensgefährlich eingestuft. Die Radfahrerin wurde vor Ort zunächst von Rettungskräften versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Neben der Berufsfeuerwehr der Stadt Delmenhorst waren zwei Rettungswagen und ein Notarzteisatzfahrzeug eingesetzt.

Der 44-Jährige erlitt einen Schock. Eine Verbringung in ein Krankenhaus lehnte der Mann auf eigenen Wunsch ab.

Zum Zwecke der Rekonstruierung des Unfallherganges wurde die Unfallstelle durch die Polizei mittels des sog. PHIDIAS-Verfahrens vermessen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Syker Straße im Bereich der Berliner Straße/Ecke Stickgraser Damm voll gesperrt. Die Sperrung dauert noch an.

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Gegen den 44-jährigen Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell