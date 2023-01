Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstagnachmitttag zwischen 15.00 Uhr und 17:00 Uhr wurde ein in der Schlosserstraße geparkter schwarzer Opel Corsa von einem vorbeifahrenden Pkw auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250,00 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Figge, PHK

Polizeistation Bad Hersfeld

