Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Sachbeschädigung an PKW in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Personen haben am Dienstag, 18. Juli 2023, die Seitenscheibe eines geparkten Pkws in Nordenham beschädigt.

In der Zeit von 03:00 bis 13:00 Uhr zerstörten sie vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Scheibe der Fahrertür eines in der Hannoverschen Straße abgestellten BMW. Aus dem Auto wurde nichts entwendet, es entstand aber Schaden in Höhe von 500 Euro.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell