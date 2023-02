Feuerwehr München

FW-M: Lkw trifft Pkw (Obermenzing)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

München (ots)

Donnerstag, 23. Februar 2023, 15.19 Uhr

Pippinger Straße/Verdistraße

Am Donnerstagnachmittag sind ein Lkw und ein Pkw auf der Kreuzung Pippinger und Verdistraße zusammengestoßen. Die Lenkerin des Renault musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Als die alarmierten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen, hatte der Fahrer des Lastkraftwagens bereits sein Fahrzeug eigenständig verlassen. Die Lenkerin eines Renault Modus befand sich noch auf ihrem Sitz. Sie konnte aus ihrem Auto nicht aussteigen, da sich die Fahrertür an einem mit in Mitleidenschaft gezogenem Verkehrsschild verkeilt hatte. Der Ausstieg über die Beifahrerseite war ebenfalls nicht möglich. Dort hatte der Lastkraftwagen die Fahrgastzelle eingedrückt.

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz sicher.

Mit Muskelkraft drückten die Feuerwehrmänner das Verkehrsschild zu Boden und öffneten die Fahrertür. Daraufhin konnte die junge Fahrerin ihr Fahrzeug eigenständig verlassen. Aufgrund des Unfallherganges entschied sich die Notarztbesatzung, die Frau zur Abklärung in eine Münchner Klinik zu transportieren.

Nach knapp einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Zur Unfallursache ermittelt die Polizei.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

(ret)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell