POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Auto übersehen

3 Verletzte forderte ein Unfall am Samstagabend bei Rot an der Rot

Ulm (ots)

Gegen 18 Uhr fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Opel von einem Hof auf die Fahrbahn zwischen Rupprechts und Ellwangen ein. Hierbei übersah er den ordnungsgemäß in Richtung Rupprechts fahrenden 25-Jährigen Opelfahrer. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich frontal, hierbei wurde der 25-Jährige nach links in die angrenzende Wiese abgewiesen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, der Fahrer und die 19-jährige Beifahrerin im zweiten Opel jeweils leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

