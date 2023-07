Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Autoknacker waren zugange; Nach Einbruch: 42 Jahre alter Festgenommener kam in Haft und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autoknacker waren zugange - Mainhausen/Zellhausen und Mainflingen

(dj) Autoknacker waren in der Nacht zum Montag in Mainhausen unterwegs: Zwischen 18.30 und 7.30 Uhr schlugen die Diebe in der Straße "Am Gellmannsrödchen" (einstellige Hausnummern) bei einem geparkten grauen BMW X1 eine Scheibe ein und durchwühlten den Innenraum. Die Unbekannten bauten dabei den Airbag aus dem Lenkrad heraus und flüchteten mit ihrer Beute. Aus einem in der Pölser Straße (einstellige Hausnummern) geparkten weißen BMW 330d entfernten Diebe in dieser Nacht, zwischen 16 und 9 Uhr, dagegen das ganze Lenkrad. Ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang vorliegt ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Kripo Offenbach bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den Bereichen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbrecher hatten es auf Kupfer abgesehen - Hanau/Großauheim

(fg) Am Wochenende waren Einbrecher auf einer Baustelle in der Depotstraße zugange und entwendeten Kupferkabel. Die Buntmetalldiebe waren zwischen Samstagmittag, 14 Uhr und Montagmorgen, 8.30 Uhr, auf dem Gelände zugange. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass die Unbekannten ein Fahrzeug zum Abtransport bereitgestellt hatten. Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Baumaschinen und Kupferkabel entwendet - Langenselbold

(fg) Auf Baumaschinen und rund 100 Meter Kupferkabel hatten es Unbekannte abgesehen, die am Wochenende in einen Lagerraum einer Firma in der Gelnhäuser Straße (30er-Hausnummern) eingedrungen waren. In der Zeit zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Montagmorgen, 6.45 Uhr, hebelten die Täter die Tür zu einem dortigen Lagerraum auf und entwendeten diverse Arbeitsmaschinen sowie Kupferkabel. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

3. Nach Einbruch: 42 Jahre alter Festgenommener kam in Haft - Bad Orb/Orb

(fg) Polizeibeamte nahmen am frühen Montagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher fest, der zuvor in einer Praxis für Ergotherapie in der Würzburger Straße sein Unwesen getrieben haben soll. Der 42-Jährige sitzt nun in Haft. Gegen 2 Uhr soll der Mann gemeinsam mit einem Komplizen ein Fenster aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten betreten haben. Nachdem das Duo offenbar mehrere Behältnisse durchwühlt hatte, machte es sich über ein Fenster auf der Gebäudevorderseite davon. Dank eines zeitnahen Hinweises des Geschädigten über den Einbruch, konnte eine herbeigeeilte Streife beim Eintreffen am Tatort einen flüchtenden 3er BMW mit Münchener Kennzeichenschildern feststellen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt stoppte die Streifenbesatzung das Fahrzeug in der Altenbergstraße. Beide Fahrzeuginsassen flüchteten zunächst, wobei der 42-Jährige eingeholt und vorläufig festgenommen werden konnte. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten zudem fest, dass die angebrachten Kennzeichenschilder nicht für den BMW ausgegeben waren und kurz zuvor gestohlen wurden. Das Fahrzeug selbst war ebenfalls aufgrund eines Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben. Sowohl der Wagen als auch die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt. Die Ermittler führten den mutmaßlichen Einbrecher am Montag einer Haftrichterin beim Amtsgericht Hanau vor. Diese ordnete die Untersuchungshaft an, sodass der 42-Jährige nun in einer Justizvollzugsanstalt sitzt.

Zeugen, die Hinweise zum zweiten Unbekannten geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei.

Offenbach, 25.07.2023, Pressestelle, David Jesse

