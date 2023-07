Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Radlerin verletzt: Auto fuhr davon; Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Rollerfahrer verletzt und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zeugen gesucht! Navigationsgerät, Mittelkonsole und Frontscheinwerfer entwendet - Heusenstamm/Rembrücken

(dj) In der Nacht zum Sonntag brachen Unbekannte in der Straße "Im Rehwinkel" (20er-Hausnummern) in einen abgestellten BMW G3X ein und entwendeten im Anschluss das festeingebaute Navigationsgerät, die Mittelkonsole sowie die Frontscheinwerfer. Der Eigentümer hatte den schwarzen SUV am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, abgestellt. Als er am Sonntag, gegen 9.30 Uhr zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest. Hinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Radlerin verletzt: Auto fuhr davon - Neu-Isenburg

(fg) Im Zuge eine Unfallflucht, bei der eine 16 Jahre alte Radfahrerin aus Neu-Isenburg am Freitagvormittag leichte Verletzungen davontrug, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Gegen 11.30 Uhr war ein 70 bis 80 Jahre alter Mercedes-Fahrer auf der Martin-Behaim-Straße unterwegs. In Höhe der Friedhofstraße stand die 16-jährige Radlerin aufgrund der Rotphase an der dortigen Ampel. Beim Einbiegen in die Friedhofstraße übersah der Fahrer der A-Klasse offenbar die Radlerin, welche mittlerweile bei grünzeigender Ampel losgefahren war. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Der Unfallverursacher, der etwa 1,65 Meter groß und eine kräftige Statur hatte, machte sich jedoch nach einem kurzen Gespräch davon. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro. Zeugen des Unfallgeschehens melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

3. Unfallflucht: Wer hat den Verursacher gesehen? - Langen

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zum Freitag in der Karl-Nahgang-Straße in Höhe der Hausnummer 5 ereignet hat. Zwischen 18 und 6 Uhr touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 1.500 Euro teuren Schaden auf der Fahrerseite des silbernen Ford und fuhr davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 bei der Polizeistation Langen zu melden.

4. Zeugin von Unfallflucht bitte melden! - Egelsbach

(fg) Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am vergangenen Mittwoch (19. Juli) eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Rewe-Centers im Kurt-Schumacher-Ring und teilte ihre Beobachtungen dem geschädigten Seat-Besitzer mit. Es kam zur Übermittlung des Kennzeichens des möglichen unfallverursachenden Fahrzeugs. Um eine entsprechende Vernehmung der Zeugin durchführen zu können, fehlen jedoch ihre Personalien. Die Zeugin, die die Unfallflucht gegen 17.10 Uhr beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen.

5. Zeugensuche nach körperlicher Auseinandersetzung - Mainhausen/Zellhausen

(fg) Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagmittag in der Babenhäuser Straße im Bereich der 20er-Hausnummer vor einem dortigen Restaurant ereignet hatte, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Ein 56-Jähriger aus Groß-Zimmern (Darmstadt-Dieburg) soll einen 52-Jährigen rassistisch beleidigt haben, ehe es zur wechselseitigen Körperverletzung kam. Die beiden Männer trugen leichte Verletzungen davon. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls (kurz vor 13 Uhr) und nimmt unter der Rufnummer 069 8098-1234 Zeugenhinweise entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hatte "Grün"?: Polizei sucht Zeugen nach Unfall - Hanau

(dj) Wer hatte "Grün"? Diese Frage stellt sich derzeit die Polizei in Großauheim, nachdem es am Freitagabend im Kreuzungsbereich der Auheimer Straße /Rodgaustraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem schwarzen 1er BMW und einem Lastkraftwagen gekommen war. Gegen 18 Uhr war ein 28 Jahre alter Hanauer in seinem BMW auf der Auheimer Straße in Richtung Süden unterwegs und wollte den Kreuzungsbereichs zur Rodgaustraße geradeaus passieren. Ein 65-Jähriger Lastkraftwagenfahrer befand sich zu diesem Zeitpunkt in entgegengesetzter Fahrtrichtung auf der Linksabbiegerspur der Auheimer Straße und beabsichtigte mit seinem Renault Premium nach links in die Rodgaustraße abzubiegen. Es kam zur Kollision, wobei ein Schaden von rund 17.500 Euro entstand; verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Im Rahmen der Unfallanzeige gaben die Beteiligten an, bei grünzeigender Lichtzeichenanlage gefahren zu sein. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, gerade im Hinblick auf die Ampelschaltung, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 auf der Wache der Polizeistation Großauheim zu melden.

2. Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Rollerfahrer verletzt - Hanau/Klein-Auheim

(dj) Am Freitagmorgen ereignete sich in der Mainzer Straße eine Verkehrsunfallflucht, bei der sich ein 63 Jahre alter Rollerfahrer leichte Verletzungen zugezogen hatte. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe nach Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 63-Jährige gegen 7 Uhr die Mainzer Straße in Richtung Obergasse und wollte in Höhe der 50er-Hausnummer eine Radfahrerin überholen. Beim Überholvorgang scherte die Radlerin offensichtlich ohne erkennbaren Grund nach links aus, sodass der Seligenstädter infolgedessen mit seinem Seat Mo Elektroroller ausweichen musste und bei nasser Fahrbahn zu Fall kam. Die etwa 1,65 Meter große, circa 15 Jahre alte und dunkelhaarige Unbekannte setzte ihre Fahrt in Richtung Dieselstraße fort, ohne sich um den Unfall und die leichten Verletzungen des Seat-Fahrers zu kümmern. Neben erlittenen Schürfwunden sowie einer Rippenprellung, entstand ein Schaden von rund 400 Euro. Zeugen der Unfallflucht melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0.

3. Unfallflucht: Wer sah das Quad in der Bergstraße? - Neuberg/Rüdigheim

(fg) Vergangenen Mittwoch (19. Juli) ereignete sich gegen 10 Uhr in der Bergstraße im Bereich der 20er-Hausnummern eine Unfallflucht; in diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach weiteren Zeugen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Lenker eines dunklen Quads die Bergstraße hinunter und kollidierte mit seinem Gefährt im Bereich der 20er-Hausnummer mit einer dortigen Mauer. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Die Zeugin sah nur noch, wie das Quad zurücksetzte und davonfuhr. Hinweisgeber melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Rufnummer 06181 9010-0.

4. Wer hat den schwarzen Ford S-Max beschädigt? Unfallflucht - Schlüchtern/Klosterhöfe

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits am Montag (17.07.) in der Straße "Am Distelrasen" in Höhe der Hausnummer 7 ereignet hat. Zwischen 6 und 16.30 Uhr, touchierte ein Unbekannter vermutlich beim Vorbeifahren den schwarzen Ford S-Max. Der unbekannte Verursacher kümmerte sich nicht um den etwa 400 Euro teuren Schaden am linken Außenspiegel des Wagens und fuhr davon. Die Polizei in Schlüchtern bitten nun um Hinweise unter der Rufnummer 06661 9610-0.

Offenbach, 24.07.2023, Pressestelle, David Jesse

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell