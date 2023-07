POL-OF: Autobahn derzeit voll gesperrt: Lastkraftwagen umgekippt - Autobahn45/Seligenstadt

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach 1. Einbruch in Kindergarten - Mühlheim Die Kinderkrippe Mühlmäuse in der Rodaustraße war bereits in der Nacht auf Freitag Ziel eines Einbruchs. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und entwendeten einen Tresor mit Wertsachen aus dem Kindergarten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um ...

mehr