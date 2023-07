Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressemeldung Polizeipräsidium Südosthessen von Freitag, 21.07.2023

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Tödlicher Motorradunfall auf der Bundesautobahn 66 - Schlüchtern

Heute, am späten Nachmittag, gegen 16.48 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Schlüchtern-Nord und Schlüchtern-Süd in Fahrtrichtung Frankfurt zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Jena kam aus bislang unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Krad und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst verstarb der 31-Jährige in einem Krankenhaus. An seinem Krad (Yamaha) entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Die Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Frankfurt war bis 19.20 Uhr für die Unfallaufnahme zum Teil vollgesperrt.

Offenbach am Main, 21.07.2023, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell