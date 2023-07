Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbruch in Bäckerei; Trickdiebinnen klauen Handtasche aus Fahrzeug und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Eigentümerinnen und Eigentümer von Fahrrädern gesucht - Offenbach

(fg) Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens fanden Beamtinnen und Beamten der Regionale Ermittlungsgruppe West bei einer Wohnungsdurchsuchung Ende Juni in Offenbach insgesamt elf Fahrräder, die offensichtlich aus Diebstählen stammen. Acht Fahrräder konnten bisher nicht zugeordnet werden. Daher werden nun die Eigentümerinnen und Eigentümer gesucht.

Die Bilder der aufgefundenen Fahrräder sind unter nachfolgendem Link einzusehen:

https://k.polizei.hessen.de/499584915

Eigentümerinnen oder Eigentümer, die ihr Fahrrad wiedererkennen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-5100 auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach zu melden.

2. Zeugen gesucht: Einbruch in Kiosk und Kassenhaus am Badesee - Rodgau / Nieder-Roden

(fg) In der Nacht zum Donnerstag waren Unbekannte auf dem Gelände des Badesees Nieder-Roden zugange, brachen in den dortigen Kiosk sowie das Kassenhaus ein und entwendeten unter anderem Bargeld und Werkzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen rissen die Eindringlinge in der Zeit zwischen Mittwochabend, 21.15 Uhr und Donnerstagmorgen, 6.50 Uhr, das Metallgitter, welches sich vor dem Fenster zur Toilette am Kiosk befand, ab. Im weiteren Verlauf schlugen sie das dahinter befindliche Fenster ein und kletterten durch dieses ins Innere. Mit vier Kassen, mehreren Werkzeugen und diversen Süßigkeiten verließen die Einbrecher den Kiosk. Zudem stiegen die Unbekannten in das Kassenhaus ein und nahmen eine Kasse sowie einen Tresor mit. Alle entwendeten Kassen sowie der Tresor wurden in Tatortnähe seitens der eingesetzten Beamtinnen und Beamten aufgefunden, sichergestellt und werden nun nach etwaigen Spuren untersucht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Trickdiebduo stahl Handtasche auf Parkplatz - Neu-Isenburg

(jm) Eine 85-jährige Frau aus Maintal wurde am Donnerstagmittag auf einem Parkplatz in der Richard-Wagner-Straße Opfer eines Trickdiebstahls. Während die Maintalerin gegen 13.30 Uhr ihre Einkäufe in den Kofferraum räumte, sprach sie eine 20 bis 30 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren an. Sie lenkte die Rentnerin geschickt am Kofferraum ab, indem sie die 85-Jährige auf Münzen auf dem Boden aufmerksam machte. Während des Ablenkungsmanövers öffnete ein etwa 30 Jahre alter und 1,70 Meter großer Komplize mit weißer Schildkappe die Beifahrertür. Er entwendete die Handtasche samt Geldbörse sowie Bargeld. Anschließend flüchtete das Duo zu Fuß. Die Kripo bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

4. Einbruch in Bäckerei - Seligenstadt/Froschhausen

(jm) Unbekannte sind am Freitagmorgen in eine Bäckerei in der Straße "An der Lache" eingebrochen. Gegen 2.45 Uhr hatte ein Zeuge Taschenlampen im Gebäude im Bereich der einstelligen Hausnummern gesehen und die Polizei verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Eindringlinge bereits geflüchtet. Zuvor verschafften sich die Täter Zugang zum Vorraum eines Supermarktes, indem sie eine Tür aufgehebelt hatten. Dort öffneten sie zunächst ein Rolltor zu einer im Markt befindlichen Bäckereifiliale, drangen anschließend gewaltsam in den Büroraum ein und durchwühlten die Schränke. Ob die Unbekannten etwas mitnahmen, ist bisher noch nicht bekannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Bereich Main-Kinzig

1. Vermisster ist wieder da - Freigericht

(fg) Der seit dem 13. Juli vermisste 14-Jährige aus Freigericht ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

2. Trickdiebinnen klauen Handtasche aus Fahrzeug - Wächtersbach

(jm) Zwei Trickdiebinnen klauten am Donnerstag einer Rentnerin auf einem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Main-Kinzig-Straße (30er-Hausnummern) die Handtasche samt Geldbörse aus dem Fahrzeug. Gegen 10.45 Uhr hatte das Duo die Frau auf Münzgeld vor dem Kofferraum aufmerksam gemacht und die Seniorin so geschickt abgelenkt, sodass sie ihr die Handtasche von dem Beifahrersitz entwenden konnten. Anschließend liefen die beiden Frauen, die als jugendlich beschrieben werden, davon. Sie hatten dunkle Haare und trugen schwarze Kleidung. Weitere Hinweise nimmt die Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Offenbach, 21.07.2023, Pressestelle, Felix Geis

