POL-OF: Polizei überreicht Spendenscheck an Deutschen Kinderhospizverein e. V. - Offenbach

(fg) Im Namen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Südosthessen überreichte das Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Sabrina Schwanebeck vom Deutschen Kinderhospizverein e. V., mit Sitz in Hanau, am Montagvormittag einen Spendenscheck. Der Spendenbetrag in Höhe von 581 Euro war Anfang Juli im Rahmen eines Mitarbeiterevents zustande gekommen.

Die Spende wird laut Sabrina Schwanebeck für einen baldigen Ausflug mit Kindern, die seitens des Hospizvereins betreut werden, verwendet.

