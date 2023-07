Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nach Schüssen in der Ludwigstraße: Tatverdächtiger zeitnah festgenommen - Offenbach

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 19. Juli 2023

(fg) Am frühen Mittwochmorgen meldeten sich mehrere Zeugen, gegen 0.45 Uhr, über Notruf bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen und berichteten von Schüssen in der Ludwigstraße / Berliner Straße. Den Schüssen soll ein verbaler sowie auch handgreiflicher Streit zwischen zwei Männern, die sich offenbar kannten und verabredet hatten, vorausgegangen sein. Die Polizei war sofort mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte den mutmaßlichen Schützen noch am Tatort festnehmen. Der 41 Jahre alte Tatverdächtige wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen zunächst zum Polizeirevier gebracht. Der Kontrahent kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Am Tatort wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - sowie der Kriminalpolizei, die nun nach weiteren Zeugen sucht, dauern an. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 19.07.2023, Pressestelle, Felix Geis

