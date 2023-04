Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230403.2 Looft: Osterfeuer verlief aus polizeilicher Sicht ruhig

Looft (ots)

Am Samstagabend feierten circa 3500 Besucher beim Osterfeuer in Looft friedlich und ausgelassen bis in die Morgenstunden. Die Polizei musste in diesem Jahr keine Platzverweise aussprechen. Neben einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug hantierte ein junger Mann auf dem Festgelände in betrunkenem Zustand ohne ersichtlichen Grund mit einem Klappmesser. Hierbei verletzte dieser zwei ihm unbekannte Frauen leicht an den Beinen. Den Mann erwartet nun eine Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Sieben Besucher erlitten Prellungen an Knöcheln und Handgelenken bei Stürzen auf dem unwegsamen Gelände, vier Besucher wurden nach Alkohol- und Mischintoxikation durch den Rettungsdienst betreut. Alle Einsatzkräfte zeigten sich zufrieden mit dem Verlauf.

