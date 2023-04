POL-IZ: 230403.1 Brunsbüttel: Schiff touchiert beim Einlaufen in die Schleuse das Schleusentor

Heide (ots) - In der Nacht zum Donnerstag ist es in Heide zu einem Einbruch in den Anbau eines Geschäftes gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Im Zeitraum von Mittwoch, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 08.00 Uhr, suchten Einbrecher ein Firmengebäude am Markt auf. Dort traten sie die Tür eines Anbaus ein, um in das Innere zu gelangen. Ob die ...

