Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230331.1 Wilster: Falsches Gewinnversprechen

Wilster (ots)

Nachdem ein Betrüger einem Rentner aus Wilster den Gewinn von 340.000 Euro telefonisch in Aussicht gestellt hatte, überwies der Geschädigte zum Erhalt des Geldes mehrere tausend Euro, die ihn vor Steuerzahlungen bewahren sollten. Den versprochenen Gewinn erhielt der Mann natürlich nie.

Bereits Ende Februar bekam der Senior den Anruf eines angeblichen Sicherheitsunternehmens, das ihm mitteilte, dass er bei einem Gewinnspiel den ersten und zweiten Platz belegt und damit 340.000 Euro gewonnen hätte. Um keinen steuerlichen Nachteil zu haben, sei vorab eine Zahlung von mehreren tausend Euro erforderlich. Nachdem der 70-Jährige das Geld überwiesen hatte, kam eine weitere Geldforderung, der der Wilsteraner ebenfalls nachkam. Erst bei einer dritten Forderung kamen dem Geschädigten Zweifel an der Geschichte und er erstattete am Anzeige bei der Polizei. Bis dahin hatte er allerdings 26.000 Euro auf zwei unterschiedliche Konten transferiert. Ob das Geld zurückzuholen ist, ist aktuell noch unklar.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang dringend davor, auf Geldforderungen per Telefon, E-Mail oder an der Haustür einzugehen und auch verlockend klingende Geschichten kritisch zu hinterfragen. Wie auch im vorliegenden Fall sind die Betrüger Profis in der Gesprächsführung und verstehen es, ihre Opfer um den Finger zu wickeln. Wer unsicher in der Bewertung eines Sachverhaltes ist, sollte sich an Vertraute wenden oder aber die Polizei kontaktieren.

