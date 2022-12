Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Taschendieb unterwegs

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Dalbke - Ein Taschendieb entdeckte am Donnerstag, 01.12.2022, in einem Einkaufswagen eine Damenhandtasche und entwendete daraus ein hellbraunes Lederportemonnaie.

Eine 63-jährige Bielefelderin kaufte zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr in einem Discountmarkt an der Gildemeister Straße ein. Während ihres Aufenthalts in dem Markt befand sich ihre Geldbörse der Marke Liebeskind in ihrer geöffneten Handtasche, die sie in einem Einkaufswagen gestellt hatte. Im Kassenbereich bemerkte die 63-Jährige das ihr Portemonnaie mit Bargeld, Debitkarten und Ausweisen fehlte.

Im Rahmen der Kampagne "Augen auf und Tasche zu! Langfinger sind immer unterwegs.", informiert die Polizei zum Thema Taschendiebstahl und Prävention:

https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

