POL-K: 230721-2-K E-Bike-Fahrerin schwerverletzt aufgefunden - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem Auffinden einer schwer verletzten 67-jährigen E-Bike-Fahrerin am Dienstagmorgen (18. Juli) in Köln Bocklemünd/Mengenich sucht die Polizei Köln nach Zeugen. Bislang ist unklar, wie die Verletzungen der Frau zustande kamen. Ihr selbst fehlen derzeit die Erinnerung an die Geschehnisse. Der Ehemann der 67-Jährigen hatte am Mittwoch (19. Juli) vorbeifahrende Polizisten über den Vorfall unterrichtet, da er selbst am Ort des Geschehens nach Zeugen suchte. Laut seinen Aussagen sei die Frau gegen 8.45 Uhr auf dem Boden liegend von einem Ersthelfer auf dem Freimersdorfer Weg, wenige Meter hinter der Kreuzung an der Vogelsanger Straße, aufgefunden worden. Dieser habe den Rettungsdienst verständigt. Zeugen werden gebeten sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (ph/kk)

