POL-K: 230721-1-K/LEV Zeugenaufruf nach Diebstahl eines LKW in Leverkusen-Schlebusch

Nach dem Diebstahl eines LKW in der Nacht zu Donnerstag (20. Juli) aus einem Industriegebiet in Leverkusen-Schlebusch sucht die Polizei dringend Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verbleib des LKW machen können. Ein Mitarbeiter hatte den weißen Baustoff-LKW mit rotem Kranausleger nachmittags (19. Juli) am Straßenrand im Hornpottweg abgestellt und den Diebstahl dann am nächsten Morgen bemerkt. Nach ersten Ermittlungen hatte eine private Überwachungskamera gegen 1 Uhr das Aufleuchten der Warnblickanlage am LKW aufgezeichnet.

Zeugen, die zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des LKW mit dem Kennzeichen K-ID2026 geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 74 zu melden. (sw/kk)

