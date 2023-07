Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Samstag, 22.07.2023

Bereich Offenbach

1. Einbruch in Kindergarten - Mühlheim

Die Kinderkrippe Mühlmäuse in der Rodaustraße war bereits in der Nacht auf Freitag Ziel eines Einbruchs. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelten der oder die Täter ein Fenster auf und entwendeten einen Tresor mit Wertsachen aus dem Kindergarten.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098 1234.

2. Räuberischer Diebstahl - Offenbach

Am Freitagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, passierte ein Ladendieb mit drei Tablets die Kasse eines Elektronikfachgeschäfts im Ringcenter, ohne diese zu bezahlen. Als der Täter bemerkte, dass er verfolgt wird, warf er dem Zeugen ein Tablet ins Gesicht, so dass dieser die Verfolgung verletzt aufgeben musste.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

3. Unkrautentfernung geht schief - Dreieich

Der Versuch, Unkraut mit einem Gasbrenner zu entfernen, ging am Freitagmittag, gegen 11.30 Uhr, in der Daimlerstraße in Dreieichenhain gehörig schief. Das Ergebnis war, dass eine leerstehende Lagerhalle in Brand geriet und hierbei ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro entstand.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Bürogebäude - Hanau-Steinheim

Bereits in der Nacht auf Freitag kam es in der Maybachstraße zu einem Einbruch in ein Bürogebäude. Ziel der Täter waren neben Bargeld und elektronischen Geräten auch ein Tresor.

Zeugen, die Beobachtungen hierzu gemacht haben, melden sich bitte bei der Kripo in Hanau unter der Rufnummer 06181 100-123.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Offenbach am Main, 22.07.2023, Ingo Derigs, Polizeiführer vom Dienst

