Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Stader Sanitätshaus, Transporter in Buxtehude aufgebrochen und diverse Akku-Werkezeuge erbeutet, Polizei Stade sucht Eigentümer von Diebesgut

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

1. Einbrecher in Stader Sanitätshaus

In der Nacht von Sonntag auf Montag gegen kurz vor 02:00 h ist ein bisher unbekannter Einbrecher in Stade in der Wallstraße in ein dortiges Sanitätshaus eingedrungen. Der Unbekannte hatte gewaltsam die Eingangstür geöffnet und war dann in die Geschäftsräume gelangt. Hier krabbelte er zum Verkaufstresen, öffnete diverse Schubladen und krabbelte anschließend wieder zum Ausgang zurück. Ob und was er dabei erbeuten konnte, steht noch nicht genau fest. Der angerichtete Schaden wird deshalb zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Transporter in Buxtehude aufgebrochen und diverse Akku-Werkezeuge erbeutet

In der Zeit zwischen Donnerstag, 06.07., 11:00 h bis Montag, 10.07., 10:00 h hat ein bisher unbekannter Täter in Buxtehude auf dem Parkplatz "Wehdenhof" in der Innenstadt einen dort geparkten Mercedes-Transporter aufgebrochen und aus dem Inneren dann diverse Akku-Werkzeuge entwendet. Der so angerichtete Schaden wird auf ca. 1.500 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Polizei Stade sucht Eigentümer von Diebesgut

Im Rahmen eines derzeit bei der Polizeiinspektion Stade laufenden Ermittlungsverfahren gegen einen 45-jährigen Stader wegen diverser Straftaten sind jetzt bei einer Durchsuchung in der Salinenstraße zwei Motorsägen der Marke Stihl, ein paar weiße Sneaker sowie ein Fahrrad-Standluftpumpe sichergestellt worden, für die bisher noch keine rechtmäßigen Eigentümer bekannt sind. Um das Verfahren wegen Einbruchs bzw. Diebstahls bearbeiten zu können, sind die Ermittler darauf angewiesen, dass sich die ursprünglichen Besitzer bei der Polizei melden.

Diese werden gebeten, sich mit der Stader Wache unter der Rufnummer 04141-102215 in Verbindung zu setzen.

Foto vom Diebesgut in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell