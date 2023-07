Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tageswohnungseinbruch in Stade, Auto rollt in die Elbe - Großeinsatz für Feuerwehr und DLRG in der vergangenen Nacht

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Stade (ots)

1. Tageswohnungseinbruch in Stade

Am Samstag, den 08.07. ist zwischen 11:55 h und 12:45 ein bisher unbekannter Tageswohnungseinbrecher in Stade in der Frommholdstraße nach dem Aufhebeln einer Terrassentür in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingedrungen. Nach dem Betreten des Hauses wurden diverse Räumlichkeiten durchsucht und dabei nach bisherigem Kenntnisstand Goldmünzen und Uhren erbeutet. Der angerichtete Schaden wird zunächst auf über 1.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter der Rufnummer 04141-102215.

2. Auto rollt in die Elbe - Großeinsatz für Feuerwehr und DLRG in der vergangenen Nacht

Am gestrigen späten Abend gegen kurz nach 23:10 h gingen bei der Polizei und der Feuerwehr mehrere Notrufe ein, dass ein PKW am Lühe-Anleger im Alten Land in Grünendeich in Wasser der Elbe gerollt sei. Das Auto wäre dann anschließend versunken. Die Feuerwehren aus Grünendeich, Borstel sowie die DLRG aus Horneburg und Buxtehude wurden alarmiert. Zusätzlich dazu noch die Taucher des 1. Zuges der Feuerwehr Stade und der DLRG Stade. Insgesamt waren ca. 90 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG, Rettungsdienst und Polizei an dem Einsatz beteiligt. Mit fünf Rettungsbooten wurde die Elbe vor dem Lühe-Anleger abgesucht und schließlich konnte der PKW mit Stangen und Sonar ca. 50 Meter vom Ufer entfernt geortet werden. DLRG-Taucher durchsuchten den Wagen nach evtl. Insassen konnten dann aber schnell Entwarnung geben, der PKW war leer. Es wurde eine Seilverbindung hergestellt und mit der Seilwinde des Rüstwagens der Stader Feuerwehr konnte der rote VW-Caddy dann an Land gezogen werden. Mit dem Kran des Wechselladerfahrzeuges der Kreisfeuerwehr gelang es schließlich diesen wieder auf den Anleger zu heben. Der vorsorglich mit eingesetzte Rettungsdienst brauchte nicht eingreifen, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Warum der PKW in die Elbe gerollt ist und wer das Fahrzeug vorher gefahren hatte, ist bisher noch unklar. Zeugen berichteten von einer Frau, die den Unfallort in unbekannte Richtung verlassen hatte. Die Polizei Buxtehude und die Wasserschutzpolizei Hamburg haben die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die das Fahrzeug mit dazugehörenden Personen vor dem Unfall gesehen haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise dazu abgeben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell