POL-UL: (UL) Ulm - Vorfall im Zusammenhang mit einer Demonstration; zwei Personen leicht verletzt

Am frühen Freitagabend fand am Münsterplatz eine Kundgebung mit Aufzug statt. Als sich der Aufzug durch die Ulmer Innenstadt in Richtung Bahnhof bewegte, kam es bei den Sedelhöfen zu einem Vorfall, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zuerst kam es zwischen Angehörigen der örtlichen Trinkerszene und den Demonstranten zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei welcher zwei Personen die dortige Rolltreppe herunterrutschten. Dann lieferten sich zwei weitere Personen aus den verschiedenen Gruppen ein Handgemenge. Insgesamt wurden zwei Personen aus dem Kreis der Demonstranten leicht verletzt, eine Brille ging zu Bruch. Die Ulmer Polizei war mit starken Kräften vor Ort und konnte die Situation rasch befrieden. Es wurden mehrere Platzverweise ausgesprochen. Gegen die Beteiligten wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Versammlung wurde daraufhin durch die Versammlungsleiterin beendet.

