POL-UL: (BC) Dürmentingen - Pkw kollidiert mit Traktor

Ulm (ots)

Ein 29-jähriger Mann hat am Freitagabend einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war mit seinem Ford zwischen den Ortschaften Dürmentingen und Heudorf unterwegs gewesen, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw verlor und auf die Gegenfahrspur geriet. Dort kollidierte der Ford mit einem entgegenkommenden Traktor. Bei dem Unfall zog sich der 29-jährige Autofahrer schwere Verletzungen zu und musste nach notärztlicher Erstbehandlung in eine Klinik eingeliefert werden. Der 27-jährige Traktorfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen und an einer Leitplanke summiert sich auf ca. 12.000 Euro. Weshalb der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat, ist aktuell noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen, welche vom Verkehrskommissariat Laupheim geführt werden.

