Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines Motorrollers bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm - Uentrop (ots)

Der 41-jähriger Fahrer eines Motorrollers wurde am 13. September, um 18.45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Braamer Straße / Alter Uentroper Weg verletzt. Der Hammer fuhr mit seinem Kleinkraftrad auf dem Alten Uentroper Weg in Richtung Osten, als er mit dem Tesla eines 30-jährigen Mannes zusammenstieß. Der Autofahrer hatte von der Braamer Straße aus nach links auf den Alten Uentroper Weg abbiegen wollen und dabei den Zweiradfahrer übersehen. Nach der Kollision stürzte der Fahrer des Motorollers, er wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 5.500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich allerdings auch heraus, dass für den Motorroller nicht der erforderliche Schutz einer Kfz.-Haftpflichtversicherung bestand. Gegen den verletzten Zweiradfahrer wurde daher ein Strafverfahren eingeleitet. (hp)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell