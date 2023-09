Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrerin leicht verletzt

Hamm (ots)

Eine 20-jährige Fahrerin eines E-Scooters wurde am Mittwoch, 13. September, durch einen Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Die 20-jährige war gegen 11.55 Uhr mit ihrem E-Scooter auf dem Radweg der Ostenallee in Fahrtrichtung Westen unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 55-jähriger Fahrer eines Mercedes - Benz, von der Ostenallee nach rechts in die Jürgen-Graef-Allee abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem E-Scooter, die 20-jährige stürzte anschließend zu Boden und wurde leicht verletzt. Sie wurde zur ambulanten Behandlung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (nue)

