POL-HAM: Nach versuchtem Raub auf Tankstelle - 32-Jähriger festgenommen

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat am Montag, 11. September, zwischen 18 Uhr und 19 Uhr, einen an der Römerstraße geparkten Mini beschädigt. Das Auto stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Supermarktes und hat Lackschäden an der Beifahrertür. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Hinweise zu dem flüchtigen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 ...

