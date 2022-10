Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Hiddesen - Unfallflucht nach unbefugtem Gebrauch eines Pkw

Lippe (ots)

(RB) Ein/e unbekannte/r Pkw-Führer/-in nutzte offenbar die Gunst der Stunde: Er/Sie traf am Samstagabend um 22:00 Uhr in der Straße Im Kampe auf einen abgestellten Pkw, dessen Türen nicht verschlossen waren und bei dem der Fahrzeugschlüssel im Zündschloss steckte. Kurzer Hand setzte er/sie sich in den Pkw und fuhr damit ca. 200 m in eine dortige Hecke. Dabei entstand Sachschaden an der Hecke. Der/Die Täter/in flüchtete daraufhin in unbekannte Richtung. Mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles oder der vorherigen unbefugten Ingebrauchnahme des Pkw werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Verkehrskommissariat zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell