POL-HAM: Mann schlägt Fenster einer Gaststätte von innen ein

Hamm-Uentrop (ots) - Eine Frau ist am Samstag, 9. September, 0.35 Uhr, mit ihrem Auto auf der Frielinghauser Straße in einen Graben gefahren - sie war betrunken. Die 33-Jährige war in Fahrtrichtung Süden unterwegs, als sie in ihrem Hyundai aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und in einem Graben liegen blieb. Der Pkw kippte dabei zur Seite. Ein Zeuge, der kurz danach an dem Unfallort ...

